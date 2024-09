Operaio precipita nel dirupo | Eros muore a 47 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) Sabato mattina,Rossano, undi 47, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro nei pressi di un cantiere edile ad Argegno, sulle rive del lago di Como. L’uomo, residente a Romentino in provincia di Novara, era un dipendente di una ditta di betonaggio impegnata in lavori nell’area del cantiere. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, Rossano sarebbe caduto accidentalmente in una pochi metri dal suo autocarro,ndo per diverse decine di metri. La dinamica dell’incidente rimane al vaglio degli investigatori, ma pare che nessuno abbia assistito alla caduta. I colleghi, accorgendosi della sua improvvisa scomparsa, hanno immediatamente lanciato l’allarme. Il corpo dell’è stato individuato poco dopo dagli uomini del Soccorso Alpino, impigliato nella vegetazione della valle del torrente Telo, che scorre nei pressi del cantiere.