Muzzillo sconfessa Moio | Dove non si può coltivare in biologico non si può fare agricoltura di qualità

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 21 settembre 2024) L'attacco allanciato dal professor Luigi, presidente di Oiv, lascia sul campo un tappeto di polemiche, ma soprattutto di riflessioni che puntano a definire cosa sia l'di, cosa significhi sostenibilità e cura dell'ambiente. Domande e risposte che si concentrano sulla viticoltura che dell'è da tempo una punta avanzata di grande valore. Ilnon ha fondamenti scientifici? È davvero una potenziale trappola per i viticoltori - come dice- o invece è un modo serio di produrre? Ne parliamo con Ruggero Mazzilli, agronomo piemontese da oltre 40 anni attivo sul fronte dele titolare della Spevis, la Stazione sperimentale per la viticoltura sostenibile.