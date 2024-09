LIVE Trento-Monza Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA | tutto pronto per la seconda semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:09 Le due formazioni stanno terminando la fase di riscaldamento ufficiale, l’inizio del match è leggermente in ritardo. 18:06 Perugia pochi minuti fa è riuscita ad imporsi su Piacenza e si è qualificata come prima finalista. 18:03 Buonasera e benvenuti alladi, match valido per ladellaItalia dimaschile. LADI PERUGIA-PIACENZA () DALLE 15.30 Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per ladelladimaschile. Finalmente il Campionato più bello del mondo sta per iniziare ma prima, come di consueto, bisogna assegnare il primo trofeo stagionale.