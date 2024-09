‘La strambata’ di Vegliani | Gradoni è pazzesco in futuro un Dream Team con Tita Luna Rossa avrà nuove vele

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) LA SVEZIA BRILLA TRA I GIOVANI E POTREBBE TORNARE NELLA PROSSIMA EDIZIONE La Svezia ha il vantaggio nel girone B che è l’unica squadra ad avere la barca di proprietà, gli altri ce l’hanno in prestito. Per cui hanno avuto modo di allenarsi tanto. Artemis ha intenzione di tornare in Coppa America. Iain Percy ha negato questa ipotesi, però negare è la norma in queste occasioni. Io penso che gli scandinavi ci saranno nella prossima Louis Vuitton Cup. ITALIA NAZIONE LEADER TRA I NACRA17, PROPEDEUTICA ALLE BARCHE DI COPPA AMERICA Ugolini è un po’ l’erede dinei Nacra17, soprattutto se Ruggero farà la SailGP. E poideve trovare una prodiera all’altezza per sostituire Caterina Banti, non è facile. L’Italia è la nazione di riferimento in questa classe, di sicuro. Poi le regate bisogna vincerle. Ugolini sarebbe stato da medaglia a Parigi.