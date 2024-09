La sovranità tecnologica non è protezionismo o arroccamento | le parole di Sergio Mattarella

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) "non significa chiusura,, atteggiamenti che finirebbero per indebolire e marginalizzare ulteriormente l'Europa, gli Stati dell'Unione europea. Al contrario, è un cantiere in cui potenziare la ricerca, per affrontare con coraggio la transizione digitale, cogliendo i vantaggi della intelligenza artificiale nella gestione dei cambiamenti epocali che essa produce". Lo ha detto il presidente della Repubblica,, intervenendo in occasione della sessione di chiusura del diciassettesimo Simposio Cotec, al Teatro Pèrez Galdòs di Las Palmas di Gran Canaria.