Il Lecce sciupa il Parma lo riprende in tre minuti allo scadere | 2-2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Occorre partire dalla fine. Le due squadre sono in dieci e ilè avanti di due gol, con Krstovic che è lanciato a rete al 91’ solissimo davanti a Suzuki: ipnotizzato e tris cestinato. Cosa succede? Che ilva dall’altra parte e pareggia in pochinel recupero prima con Almqvist e poi, all’ultimo tentativo, con la zuccata di Hainaut. Silenzio spettrale al Via del Mare per una vittoria letteralmente buttata nel cestino e il due a due fa gioire sicuramente di più i ducali che hanno rischiato grosso. Le due squadre rimangono dunque appaiate in classifica a quota 5. Super Dorgu Pecchia opta per Bonny prima punta con i soliti Man, Sohm e Mihaila a supporto. Gotti lancia Rebic dal primo minuto al fianco di Krstovic, Morente e Dorgu a completare l’attacco.