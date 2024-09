Fratelli d’Italia sulla situazione dell’Area ex Lebole | soddisfatti per i primi risultati concreti

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 21 settembre 2024) Salutiamo con favore la realizzazione delle prime azioni concrete sull’area exdi Arezzo e continueremo a monitorare il rispetto dell’ordinanza del Sindaco per garantire finalmente condizioni di sicurezza della zona”. Così si è espresso Francesco Palazzini, capogruppo di(FDI) in consiglio comunale e segretario comunale di FDI Arezzo, in merito aiinterventi sull’area ex. Palazzini ha sottolineato l’importanza di eliminare quella che definisce una “zona franca” all’interno della città, teatro per troppo tempo di episodi di cronaca. “L’intera zona industriale ha sofferto gli effetti negativi della mancanza di gestione da parte della proprietà, con un’immagine ormai compromessa”, ha aggiunto. FDI apprezza isegnali positivi, ma ritiene che molto debba essere ancora fatto. “Per noi non si tratta solo di sicurezza, ma anche di decoro urbano.