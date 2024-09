Droga i nuovi ragazzi dello Zoo di Berlino

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 21 settembre 2024) Germania capitale europea della. Eroina, cocaina, ma dopo la liberalizzazione anche sostanze più «leggere». I morti per overdose si contano a migliaia, e da quando il Paese è diventato un hub di questi commerci, gli omicidi e le violenze per il controllo dei territori portano ulteriore insicurezza tra i cittadini. Che si rifugiano nel voto all’estrema destra. Più di quarant’anni dopo il libro-verità Noi, iZoo di, la situazione non è migliorata e la Germania resta la capitale europea della. Morti per overdose, omicidi e violenze per il controllo delle piazzespaccio, criminalità impunita e smercio incontrollato di stupefacenti sono le piaghe che più affliggono il Paese e i cittadini.