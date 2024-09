Dengue caso a Cartoceto | al via le disinfestazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – L’Ast ha rilevato undinel comune di, che riguarda una giovane donna (le sue condizioni non desterebbero preoccupazione) abitualmente domiciliata a Fano, dove ha verosimilmente contratto il virus, ma che lavora e ha la residenza nel territorio cartocetano. “Sulla base delle prescrizioni fornite dall’Azienda sanitaria e in conformità al Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (malattie causate da virus trasmessi da vettori artropodi, cioè animali invertebrati come zanzare e zecche) del Ministero della Salute – evidenzia una nota del sindaco Enrico Rossi -, l’amministrazione comunale ha disposto tre trattamenti di disinfestazione”. Il primo per la notte appena trascorsa, il secondo per quella tra oggi e domani e la terza tra domenica e lunedì.