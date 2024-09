Ciclismo Mondiali 2024 | tutti contro Remco Evenepoel in Svizzera Filippo Ganna si gioca la medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Si aprono idiin terracon la giornata dedicata alle cronometro individuali a livello élite. Spicca ovviamente quella maschile, in programma domani dalle 14.45, con una super sfida tra i big della disciplina che va a ripercorrere quella già vista alle Olimpiadi di Parigi. Il dominatore della settimana a Cinque Cerchi in Francia è statoche è anche il detentore del titolo iridato. Il belga va a caccia ovviamente della doppia corona e del bis a livello mondiale dopo l’oro agguantato in Gran Bretagna l’anno scorso. È il grandissimo favorito e, lungo i i 46,1 chilometri con partenza ed arrivo a Zurigo, sulla carta non dovrebbe avere rivali. A lanciare la sfida al fenomeno della Soudal-QuickStep ci sono il secondo e il terzo dei2023:e Joshua Tarling.