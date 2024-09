Autobus green Prime partenze Saranno 58

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) In viaggio a bordo di un bus elettrico da 78 posti. Con l’avvio delle scuole hanno iniziato a circolare i primi 6 mezzi, di cui 2 a Pavia, 2 nel servizio extraurbano del capoluogo, 2 a Voghera. Ma presto58 i mezziper l’area pavese, che potrà contare su una mobilità sempre più sostenibile e aria pulita. Della nuova flotta elettrica, 38 veicoli sono destinati al capoluogo. Il progetto di rinnovo della flotta emissioni zero si completa anche con l’inserimento di 40 bus a metano in ambito provinciale e altri mezzi alimentati a biocarburante per la Lomellina. Il beneficio ambientale previsto sarebbe di 32mila tonnellate di Co2 risparmiata in 10 anni con un impatto in ambito urbano pari a -60% di Co2 e aggregato tra urbano ed extraurbano intorno al -21%.