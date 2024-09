?? Roma-Udinese il pronostico | la rinascita dei giallorossi parte da Juric?

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 21 settembre 2024) Domenica 22 settembre, alle 18:00, lacerca il riscatto contro l’capolista, in un match che potrebbe segnare la svolta per entrambe le squadre. Analisi delle formazioni, quote e pronostici per una gara che promette grande intensità all’Olimpico.vs– 22 settembre 2024, ore 18:00 La sfida traè uno dei match più attesi della giornata. Isono reduci da una deludente prestazione contro il Genoa, che li ha visti sprecare una vittoria negli ultimi istanti. Il pareggio 1-1 è costato caro a Mister Daniel De Rossi, esonerato dopo solo quattro giornate, con la squadra ancora a secco di vittorie. La panchina è ora nelle mani di Ivan, chiamato a dare una scossa a una squadra che fatica in fase offensiva e cerca il suo equilibrio tattico.