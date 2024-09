Vittozzi riparte dopo la Coppa del mondo | Ripetersi è più difficile ma sto bene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sappada, 19 settembre 2024 – Lisanella storia del biathlon italiano esattamente come Dorothea Wierer. La sappadina ha vinto la scorsadele sarà la donna da battere nella stagione 2024/2025, con vista su Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi casalinghe. Lisa ha passato una estate a riposarsi dalle fatiche dell’anno scorso, ha chiuso letteralmente stremata, ma la preparazione è andatae già sugli skiroll a Dresda ha piazzato la prima vittoria.è sempre più, ma questa non è una ossessione perche è tornata a volare proprio quando è riuscita a liberare la mente. Soprattutto a livello mentale ha lavorato Lisa negli anni e grazie a questo ha sbloccato il suo talento, che è innato come dimostrato tra mondiali edel. E poi c’è Sappada, la sua culla di tranquillità.