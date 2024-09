Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024)DEL 20 SETTEMBREORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLATERAMO UN INCIDENTE è LA CAUSA DELE CODE TRA SETTECAMINI E LO SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLAFIUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUD STESSA SITUAZIONE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA ETERAMO SULLA PALOMBARESE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI COLLE VERDE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INCIDENTE SULLA LAURENTINA CODE ALL’ALTEZZA LA TORRETTA IN DIREZIONE LATINA INFINE, PROSEGUE LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE, GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO.