Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 20:30 (Di venerdì 20 settembre 2024) Viabilità DEL 20 SETTEMBRE 2024 ORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA Roma TERAMO UN INCIDENTE è LA CAUSA DELE CODE TRA SETTECAMINI E LO SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA Roma FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD STESSA SITUAZIONE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO SULLA PALOMBARESE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI COLLE VERDE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INCIDENTE SULLA LAURENTINA CODE ALL’ALTEZZA LA TORRETTA IN DIREZIONE LATINA INFINE, PROSEGUE LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE, GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2024 ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO INIZIATA ALLE 17. 00 QUANDO RIPRENDERÀ LO SCIOPERO CHE PROSEGUIRÀ FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL REGOLARI LE METROPOLITANE PER LA FERROTRAMVIA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO È LIMITATO A PONTE CASILINO PER QUANTO RIGUARDA LA RETE REGIONALE COTRAL FASCIA DI GARANZIA ANCHE PER I BUS EXTRAURBANI E PER LE FERROVIE METROMARE E ROMAVITERBO SI CONSIGLIA DI CONSULTARE LO STATO DEL SERVIZIO SUL NOSTRO SITO ALLA SEZIONE PROSSIMI ARRIVI ORA LA VIABILITÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DAL BIVO PER LA TANGENZIALE EST, A TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCOROD ANULARE SULLA CARREGGIATA INTERNA RISOLTI GLI INCIDENTI IL PRIMO TRA PISANA E AURELIA, TRAFFICO REGOLARE SEMPRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA CASSIA ALLA SALARIA POI CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE TRA PISANA E PORTUENSE E L’ALTRO DA VIA DEL MARE ALLA COLOMBO PERMANGONO RALLENTAMENTI SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 19:15 - 00 LA FASCIA DI GARANZIA, SERVIZIO GARANTITO FINO ALLE 20. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO INIZIATA ALLE 17. VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2024 ORE 18. 00 QUANDO RIPRENDERÀ LO SCIOPERO CHE PROSEGUIRÀ FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL REGOLARI LE METROPOLITANE PER LA FERROTRAMVIA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO È LIMITATO A PONTE CASILINO PER QUANTO RIGUARDA LA RETE REGIONALE COTRAL RIPRESO IL SERVIZIO PER I BUS EXTRAURBANI E PER LE FERROVIE METROMARE E ROMAVITERBO SI CONSIGLIA DI CONSULTARE LO STATO DEL SERVIZIO SUL NOSTRO SITO ALLA SEZIONE PROSSIMI ARRIVI ORA LA VIABILITÀ SULLA ROMA-NAPOLI, RISOLTI I DUE INCIDENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE E TRA PONTECORVO E CASSINO, IN IREZIONE NAPOLI LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SEMPRE SULLA ROMA-NAPOLI CODE MA PER TRAFFICO INTENSO DALL’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E SAN CESAREO, VERSO SUD SULLA ROMA-TERAMO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA CARSOLI E VICOVARO, VERSO ROMA CIRCOLAZIONE REGOLARE ANDIAMO ORA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE QUI RISOLTO L’INCIDENTE TRA TOGLIATTI A FIORENTINI, IN DIREIZONE PORTONACCIO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE PER TRAFFICO DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA, IN USCITA PER TRAFFICO INTENSO AUTO IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL RACCOROD ANULARE TRAFFICO INTENSO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DIVERSI INCIDENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA IL PRIMO CAUSA CODE TRA PISANA E AURELIA, SEMPRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO DA CASL DEL MARMO ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA INCIDENTE CON CODE DA LA PISANA A PORTUENSE E L’ALTRO DA VIA DEL MARE ALLA COLOMBO SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 18:45 - 00 LA FASCIA DI GARANZIA, SERVIZIO GARANTITO FINO ALLE 20. VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2024 ORE 18. 00 QUANDO RIPRENDERÀ LO SCIOPERO CHE PROSEGUIRÀ FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL REGOLARI LE METROPOLITANE PER LA FERROTRAMVIA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO È LIMITATO A PONTE CASILINO PER QUANTO RIGUARDA LA RETE REGIONALE COTRAL RIPRESO IL SERVIZIO PER I BUS EXTRAURBANI E PER LE FERROVIE METROMARE E ROMAVITERBO SI CONSIGLIA DI CONSULTARE LO STATO DEL SERVIZIO SUL NOSTRO SITO ALLA SEZIONE PROSSIMI ARRIVI ORA LA VIABILITÀ SULLA ROMA-NAPOLI, RISOLTI I DUE INCIDENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE E TRA PONTECORVO E CASSINO, IN IREZIONE NAPOLI LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SEMPRE SULLA ROMA-NAPOLI CODE MA PER TRAFFICO INTENSO DALL’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E SAN CESAREO, VERSO SUD SULLA ROMA-TERAMO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA CARSOLI E VICOVARO, VERSO ROMA CIRCOLAZIONE REGOLARE ANDIAMO ORA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE QUI RISOLTO L’INCIDENTE TRA TOGLIATTI A FIORENTINI, IN DIREIZONE PORTONACCIO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE PER TRAFFICO DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA, IN USCITA PER TRAFFICO INTENSO AUTO IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL RACCOROD ANULARE TRAFFICO INTENSO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DIVERSI INCIDENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA IL PRIMO CAUSA CODE TRA PISANA E AURELIA, SEMPRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO DA CASL DEL MARMO ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA INCIDENTE CON CODE DA LA PISANA A PORTUENSE E L’ALTRO DA VIA DEL MARE ALLA COLOMBO SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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