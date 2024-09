Università gestione forestale sostenibile | PEFC lancia un bando per tesi di laurea

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Laè un tema di fondamentale urgenza in un momento storico in cui le foreste possono giocare un ruolo determinante nel contrastare il cambiamento climatico. Proprio per sottolineare la rilevanza di questo argomento, in modo particolare per le nuove generazioni,Italia, ente promotore della corretta edel patrimonio, annuncia l’apertura di unvolto a premiare le miglioridisui temi della pianificazione,e certificazionein Italia, con particolare attenzione proprio verso le sfide legate alla crisi climatica, alla tutela delle foreste e alla promozione delle filiere forestali.