Traffico Roma del 20-09-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione rimane sostenuto anche in questo tardo pomeriggio ilsu entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare risolto il precedente incidente sul tratto Urbano della A24 Ma si procede ancora rallentato in direzione del Continuano i forti allentamenti su via della Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni stessa situazione sulla tangenziale est tra via Tiburtina e viale Castrense su entrambe le direzioni trafficate Piazza di Porta Maggiore viale dello Scalo di San Lorenzo Piazza Re die zone limitrofe e lo ricordiamo a ora oggi venerdì 20 settembre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da diverse sigle sindacali al’agitazione interessa la rete Atac e le linee bus e periferiche gestite daTPL il servizio sarà comunque regolare e fino alle 8:30 del ...