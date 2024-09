Traffico Roma del 20-09-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per lavori di potatura in viale Pinturicchio chiuso fino alle 17 di oggi il tratto tra piazza al Cardinal Consalvi via Francesco gai lavori su via del Foro Italico comportano riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti in programma per le 10 di questa mattina una manifestazione in via Flavia nei pressi del Ministero del Lavoro possibili difficoltà di circolazione fino a termine evento previsto per le 14 indetto per la giornata di oggi 1 sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico al’agitazione coinvolge le reti Atac Cotral e le linee bus periferiche gestite daTPL prossime fasce di garanzia dalle 17 alle 20 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sito.luceverde.