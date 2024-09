Spoiler Un Posto al Sole | Guido e Mariella di nuovo vicini il colpo di scena

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un, anticipazioni delle prossime puntate:ditra, ravvicinamento in corso? Sono storie di grandi amicizie e di grandi amori, quelle che ruotano intorno a Palazzo Palladini. Dopo un breve stop estivo, il condominio più famoso della tv ha riaperto le sue porte e Unalè tornata a fare compagnia al pubblico di Rai 3. Un pubblico ormai affezionato ai protagonisti della soap ambientata all’ombra del Vesuvio, trasmessa per la prima volta nell’ottobre del 1996. Unalsi riavvicina a Maria – credits Raiplay (Cityrumors.it)Le nuove puntate, però, hanno riservato un’amara sorpresa per i telespettatori della serie, che hanno assistito alla fine di un amore storico.