Quartiere isolato niente passerella Inascoltato l’appello dei residenti troppo costosa l’installazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sarzana, 20 settembre 2024 – Un incontro molto partecipato, ma purnon risolutivo, quello organizzato dal presidente della consulta di Grisei, Franco Papale, e che aveva lo scopo di affrontare i problemi derivanti dalla chiusura del ponte sul Calcandola di via Falcinello. Oltre 70 le persone - fra cui cittadini e rappresentanti politici del Partito Democratico, Sarzana Protagonista, Movimento 5 Stelle e Pci - ad aver preso parte all’assemblea che si è svolta alla bocciofila di via Paradiso e per cui era attesa, ma soprattutto auspicata, la presenza dell’amministrazione comunale.