Pistoiese Tutte le insidie del Progresso

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tre sconfitte in altrettante gare ufficiali, sei reti incassate a fronte di due sole realizzate e momentaneo ultimo posto in classifica nel Girone D. Non è certo il miglior momento possibile quello che sta vivendo il, prossimo avversario dellanella terza giornata di campionato. Domenica alle ore 15, al Clara Weisz di Castel Maggiore, comune alle porte di Bologna, gli arancioni sfideranno la formazione rossoblu per provare a togliere lo zero dalla casella delle vittorie. Nei tre match ufficiali disputati finora, tra campionato e Coppa, l’Olandesina ha raccolto appena un pari e due sconfitte e per Giacomarro e i suoi ragazzi è necessario cambiare marcia fin da subito per non perdere contatto con le prime posizioni della graduatoria.