Lotta ai tumori femminili Comune e Acto Campania lanciano la campagna di prevenzione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi Avellino“” insieme per rilanciare la. Questa mattina, in occasione della sesta Giornata mondiale deiginecologici (WorldGODay), il sindaco di Avellino, Laura Nargi, il presidente di, Giovanni Gerosolima, e il Direttore dell’Unità operativa “Breast Unit”, Carlo Iannace, in rappresentanza del “Moscati”, hanno siglato un accordo che si sostanzierà nell’avvio di unadi, con visite gratuite e consulti, in tutta la città. Un progetto, quello che ha appena preso l’avvio, i cui dettagli ed il cui calendario saranno indicati nei prossimi giorni, ma che poggia sulle solide basi di un frontetra l’Amministrazione del capoluogo e i vertici della sanità pubblica in Irpinia.