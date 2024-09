Lasciate tutti in pace me e i miei figli | la risposta di Chiara Ferragni al dissing tra Tony Effe e Fedez

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilsocial traè continuato anche su YouTube, dove, ex membro della Dark Polo Gang, ha pubblicato un brano dal titolodove tira in ballo l’influencer milanese e anche iavuti con, Vittoria e Leone Lucia. Ora ancheha detto la sua., dopo la pubblicazione didel brano L’infanzia difficile di un benestante, riferito al trapper romano, che èo di un orafo, dove lo attacca, ha replicato con il branosu YouTube, per il suo RedBull 64 Bars, dove dice: “dice che mi adora, dice che non vedeva l’ora Non si lascia una mamma sola () Lei ti è rimasta accanto nella malattia, e quando aveva bisogno tu sei scappato via”, per poi tirare in ballo anche idella ex coppia, Leone e Vittoria Lucia. “Hai fatto isolo per postarli, chissà che penseranno quando saranno grandi.