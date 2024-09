L’aerobica vola sull’Astronave Via ai Mondiali si parte dai giovani Oggi selfie con Sofia e Milena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024)alle 13 si alza il sipario sul magico universo delcon Pesaro pronta a diventare, per ben due settimane, l’ombelico del mondo di questa nuova, straordinaria, disciplina. In questo week-end i protagonisti saranno i, con i talenti del futuro in pedana, mentre il 28 e 29 settembre si assegneranno le medaglie dei campionaticon le stelle più fulgide sul palcoscenico della Vitrifrigo Arena. Sono 38 le delegazioni che arriveranno da ognidel globo, la più lontana dalla Nuova Zelanda. Tra le favorite, insieme a Cina, Giappone, Francia e Bulgaria, anche l’Italia. Intanto, dopo due giornate di prove,l’astronave apre le porte all’11ª Fig Aerobic Gymnastics World Age Group Competitions, ovvero le gare junior.