Kostas la nuova fiction Rai con Stefano Fresi che fa il commissario nella Grecia indebitata

(Di venerdì 20 settembre 2024) “” laRai conche fa il” è laRai – integralmente girata in– tratta dai polizieschi (Bompiani e La nave di Teseo) dello scrittore greco-armeno Petros Markar?s, il giovedì in prime-time su Rai 1 (l’intera serie di otto puntate è giù visibile interamente su Raiplay).Charitos () è ilcapo della Omicidi ed è alle prese con il ritrovamento di un cadavere scheletrico senza impronte digitali – quando è in vacanza in Epiro dopo un terremoto – chiamato dalla polizia locale. Tornato ad Atene il suo superiore Ghikas (Luigi Di Fiore) gli affida un nuovo caso l‘uccisione di una coppia albanese e poi quella della sua alter ego, la giornalista Ghianna Karaghiorghi. Il tutto su aggroviglierà rivelando molte connessioni.