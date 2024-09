Il mal d’Italia degli italiani a New York | se gli emigrati si chiamano espatriati un motivo c’è

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) di Stella Saccà Long Island City, New, ore 22. Anzi, 10 pm. Un gruppo di ragazzi fuma davanti all’ingresso di un pub, unica fonte di illuminazione di una strada tranquilla e silenziosa. Unica, se non si considerano le luci carnevalesche dell’Empire State Building, che si impone alla fine della via. In realtà, è al di là dell’East River, a Manhattan. Ma è così prepotente da apparire ovunque, in qualunque angolo della zona nord di Brooklyn e di Long Island City. Sembra un padre arrabbiato che aspetta il figlio che non ha rispettato l’orario concordato per rientrare a casa. Sembra proprio un uomo a gambe aperte e braccia conserte. Ma uno di quelli in fondo buoni, che si mettono a tacere con un bacio sulla guancia al profumo di Margarita. I ragazzi davanti al bar sono