Il borgo di Nicola apre le cantine Per il piacere di un buon calice

(Di venerdì 20 settembre 2024) lldimette in mostra l’eccellenza confermando la propria disponibilità a dare forza all’avvio del progetto della “Strada del vino“. Domani, sabato, dalle 11 a mezzanotte è in programma la prima edizione della rassegna "in Festa" evento enogastronomico, organizzato e promosso dall’assessorato al turismo del Comune di Luni. La manifestazione celebra i prodotti tipici del territorio, con un focus speciale sul Vermentino di Luni. Per facilitare l’arrivo nelcollinare e evitare ingorghi e la ricerca difficile di parcheggio saranno a disposizione bus navetta in partenza dal ponte di San Rocco. I partecipanti potranno degustare i migliori vini locali, accompagnati da specialità culinarie.