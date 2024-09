Fedez il video replica con Taylor Mega e la stoccata dell’influencer

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ladialla canzone dissing di Tony Effe non si è fatto attendere. Nel«L’infanzia difficile di un benestante» c’è ancheche nelle ultime ore lancia unaad una «Chiara». Il brano dissing di Tony Effe «Chiara» ha ormai sollevato una nube di gossip difficile da dissipare. Il botta e risposta tra il trapper e il rapper stenta a placarsi e arriva immediata, lo scorso 18 Settembre, ladi Federico Lucia attraverso il brano «L’infanzia difficile di un benestante». Laè una lunga invettiva in cui il rapper risponde punto per punto agli attacchi dell’ex Dark Polo Gang. Non mancano i riferimenti alla presunta relazione tra Tony Effe e Chiara Ferragni: «Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi. Quelli come te io li chiamo infami».