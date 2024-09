Fava | Il Napoli può puntare allo scudetto su Lukaku

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dino, ex attaccante dell’Udinese, con Roberto Conte, giornalista, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Divieto di trasferta per i tifosi dela Torino? Inspiegabile. Fare una cosa del genere è assurdo. E’ un peccato vedere ancora oggi il divieto di trasferta per i tifosi. Penso che solo qui in Italia succedono ancora queste cose. Ilinizia a sporcarsi le mani? Quando c’era Spalletti, i calciatori si davano da fare. Non mi sento di essere d’accordo con Conte, anche se lui è un tipo grintoso che vuole sempre di più.