‘Claudio è per sempre’ Baglioni commuove i fan all’Arena di Verona

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) – “Siccome ce lo possiamo ancora permettere e promettere, ci vediamo alla prossima”. Dopo tre ore filate di una scaletta mozzafiato di 38 canzoni di successo senza tempo, così Claudio, ieri sera, ha salutato i fan di tre generazioni accorsi per il primo degli otto concerti “A tuttocuore plus ultra” – tutti sold out –di. Parole che sono apparse rassicuranti per il suo pubblico, accolte da un’ovazione al termine di quello che è stato annunciato come il capitolo conclusivo in edizione speciale dell’opera-show nell’anfiteatro romano, che segna il congedo del cantautore dveronese e al tempo stesso celebra il 50esimo anniversario del suo debutto nella città di Giulietta e Romeo. “Vi abbraccio tutti con disciplina e onore a tutto cuore” sono le altre parole cheha regalato mentre i 12.