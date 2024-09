Cagliari Giulini | Squadra in ritiro Nicola? Felice di lavorare con lui problema forse sono io

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Conci siamo parlati poco fa. Gli ho detto che stasera, dopo aver incassato due sconfitte dolorose, mi sentivo di doverci scusare con i nostri tifosi. Gli ho chiesto se preferiva non parlare, ma mi ha detto di volerci mettere la faccia, e questo mi ha fatto piacere. Gli ho detto che gradirei che lapotesse andare in. Questo avverrà da domani“. Queste le parole del presidente del, Tommaso, in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro l’Empoli per 0-2. I rossoblù dopo due pareggi con Roma e Como nelle prime due giornate, hanno collezionato tre sconfitte di fila con Lecce, Napoli ed Empoli. “Non ciproblemi all’interno del gruppo, e tra ds e allenatore – ha proseguito il presidente deldicon Bonato e, abbiamo avuto unione di intenti da subito. c’è affiatamento tra tutti.