Biomasse la società | L’impianto è sicuro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il maltempo ha fatto saltare il consiglio di quartiere annunciato a San Paterniano, un banco di prova "saltato", per ora, fondamentale per la tenuta della maggioranza. Ieri sera si sarebbe dovuto parlare dell’ampliamento dela metano. In campagna elettorale le Liste civiche avevano detto no al progetto. Il governo cittadino da che parte sta? Se lo chiedono i residenti, preoccupatissimi per l’impatto ambientale e non solo. LaSgr Bio Osimo 1 ha fatto sapere: "rappresenta un esempio eccellente di economia circolare e lotta al cambiamento climatico, crea valore per il territorio e lo rispetta. L’ampliamento, previsto su terreni già di proprietà, prevederà una volta a regime, il raddoppio delle sole matrici organiche trattate, non si tratta quindi di triplicare