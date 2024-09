Beauty routine guida pratica ai tessuti più adatti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non ci facciamo caso, eppure iche utilizziamo ogni giorno, nel nostro bagno o nella camera da letto, sono importanti per il nostro benessere e persino per rendere più efficaci i nostri rituali di bellezza e i risultati che vogliamo ottenere. La loro qualità, il modo in cui li trattiamo e li laviamo, così come l'uso che ne facciamo, sono elementi fondamentali per la salute e la cura della nostra pelle, con cui entrano in contatto diretto. Spugne Gli asciugamani, i teli e gli accappatoi devono garantire un’efficace asciugatura della pelle dopo la detersione, preparandola per i successivi trattamenti. Esistono diverse tipologie di spugne, come quella classica e quella a nido d’ape. L’importante è che siano realizzate in cotone 100% naturale. La microfibra, invece, anche se è leggera e, è meno indicata per un uso quotidiano a contatto con la pelle.