A Firenze un dibattito sui lasciti solidali

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 - Un lascito solidale può rivelarsi fondamentale per assicurare un futuro di possibilità alle persone con sindrome di Down o altre disabilità intellettive affini e contribuisce a rendere le nostre comunità più giuste e più inclusive, sostenendo persone con fragilità e bisogni diversi. “Costruire il futuro. Scopri i”: è il tema dell’incontro organizzato da Trisomia 21 Aps in programma il 24 settembre alle 16.30 all’Innovation Center della Fondazione Cr, in lungarno Soderini 8. Tra gli ospiti, si legge in una nota, l'assessora regionale al welfare Serena Spinelli, l'assessore di Palazzo Vecchio al welfare Nicola Paulesu, il presidente di Trisomia 21 Aps Cristiano Bencini.