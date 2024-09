Vermi nelle prugne servite a mensa | scoppia il caso a Nerviano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Milano) - A, è stata presentata un'interpellanza dal gruppo Lega riguardo a un episodio preoccupante avvenutomense scolastiche delle scuole primarie di via Di Vittorio e via Roma. Durante il servizio di refezione, sono state trovate delle, circa una trentina, contenenti piccoli. Si sospetta che il problema sia legato a una partita di frutta avariata. Massimo Cozzi, capogruppo della Lega, ha definito l'accaduto come un episodio grave e inquietante, chiedendo che vengano effettuati approfondimenti per chiarire la situazione e garantire la sicurezza alimentare dei bambini. Nello scorso mese di gennaio erano stati trovati alcuni insetti nel contorno di insalata in. La segnalazione era partita dai genitori di una scuola primaria del paese.