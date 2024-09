Un vaso di Pandora per Xi A Pechino piomba la bomba del debito

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ilcinesedirettamente sulla scrivania di Xi Jinping. E forse non deve essere stato un bel momento. Non che il lider maximo cinese non fosse a conoscenza della drammatica situazione delle finanze del Dragone, tra banche imbottite di titoli pubblici a forte rischio di svalutazione, con tutte le conseguenze del caso, e un’economia che ha come unica possibilità di ripartenza la ripresa dei consumi. E invece apensano ancora che sia una buona idea finanziare l’economia a. Unaa orologeria pronta a esplodere direttamente tra le mani dei massimi dirigenti del partito.