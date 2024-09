Roma al via il progetto Periferie inclusive | di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

19 settembre 2024 – Al via il progetto con l'obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale ha promosso, con le risorse del Fondo per le disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità, progetti e attività per l'inclusione delle persone con disabilità della durata dai 18 ai 24 mesi, in quartieri di periferia. Il numero delle persone con disabilità coinvolte è di 285, quello dei familiari 372 e 2190 sono i destinatari indiretti chiamati ad essere protagonisti negli eventi realizzati sul territorio.