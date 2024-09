Ragazze uccise da auto arrestata conducente Duplice omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 19 settembre 2024) LIDO DI CAMAIORE –daKatia Pereira Da Silva, 44 anni, che alla guida della suaMercedes nella serata di mercoledì 18 settembre ha investito a Lido di Camaiore un gruppi sette ragazzi. Morte duetedesche di 18 e 19 anni che erano in vacanza in Versilia. La Procura di Lucca ha aperto un’inchiesta per ile lesioni. La, residente a Viareggio, è agli arresti domiciliari. Portata all’ospedale Versilia, è risultata negativa a test tossicologici. Il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci: “Immagini sconvolgenti. Una cosa mai vista. Lo choc per l’accaduto si unisce al cordoglio per le due povererimastee alla vicinanza alle famiglie dei feriti”.