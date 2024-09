Protocollo anti pezzotto multe automatiche in arrivo | cosa si rischia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) Brutte notizie per chi utilizza IPTV illegali per guardare le partite di calcio in streaming. Dopo il rilancio della piattaformaPiracy Shield, ora è inun nuovocon una nuova e temuta misura: le. La conferma è arrivata dal commissario AGCOM Massimiliano Capitanio durante una diretta su YouTube. Piattaformaprevede il nuovoMassimiliano Capitanio ha confermato che ild’intesa tra la procura generale di Roma, la Guardia di Finanza e l’AGCOM, per l’interscambio automatico dei dati, è ormai pronto. Questo accordo consentirà di emetterein modo automatico, come previsto dalla previste dalla legge 93 del 2023, senza la necessità di una specifica autorizzazione giudiziaria per ogni violazione identificata.