Premio speciale ai giovani Riconoscimento del Comune all’innovazione e al futuro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Martedì 24 settembre al cinema teatro Artè, in centro a Capannori, il sindaco Giordano Del Chiaro premierà 69del territorio e relative realtà associative di cui fanno parte, per l’impegno a favore della comunità e per l’innovazione della loro attività, che strizza l’occhio al. Saranno consegnati 10 premi a, progetti e realtà associativeli che si sono distinti per talento, nuove idee e iniziative a favore della comunità. La cerimonia di premiazione si aprirà con i saluti del sindaco Giordano Del Chiaro, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini. Seguirà l’intervento di Bernard Dika, Portavoce del Presidente della Regione sul tema ‘PresentazioneSì: opportunità regionali di studio e lavoro.