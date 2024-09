Piccoli pianisti crescono in ricordo di Wanda Gherpelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un concerto alla basilica di San Quirino a Correggio, è in programma oggi alle 20,30, con ingresso libero, per ricordare la maestra di pianoforte(personaggio rimasto nel cuore di tanti suoi allievi e della sorella Mirella). In scena "". La serata prevede le esibizioni di Riccardo Stafa (J.S.Bach, Preludio in Do Maggiore), Tommaso Guaitolini (Clementi, Sonatina op. 36 n. 3 in Do Maggiore; Schumann, Marcia dei soldati), Clara Pioli (P. J. Ciaikovski, Antica canzone napoletana; Nino Rota, Cantilena Giochi e salti), Laura Berardis (Schubert, Improvviso op. 142 n. 2 in La bemolle Maggiore), Stefano Gilocchi (Sinfonia per un addio, G.P. Reverberi-L. Giordano), Emanuele Cammarota (primo tempo "Al chiaro di luna" di Beethoven), Sara Sidikova (Beethoven, Sonatina in Sol Maggiore), Chloe Manzini (Nino Rota, Preludio n.