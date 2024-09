Palermo in migliaia per l’ultimo saluto a Totò Schillaci | sulla bara maglia azzurra e sciarpa rosanero

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 19 settembre 2024)di persone rendono omaggio al grande campione Il secondo giorno di camera ardente per, protagonista delle Notti Magiche ai Mondiali 1990, è iniziato come era finito il primo: dalle 7 di questa mattina, 19 settembre, un incessante afflusso di persone, palermitani, tifosi e non, si mette ordinatamente in fila per entrare allo stadio Renzo Barbera e dareal bomber del quartiere Cep:sua, lanumero 19, quella dei Mondiali italiani e una. Cancelli aperti fino alle ore 22 I cancelli dell’impianto di viale del Fante resteranno aperti fino alle ore 22 e la macchina organizzativa attende una partecipazione numerosa fino a tarda sera, come è accaduto ieri.Presenti tanti componenti della tifoseria organizzata del