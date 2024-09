Neonati sepolti si indaga sull’eventuale coinvolgimento di altre persone | 6 persone interrogate

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 19 settembre 2024) Chiara Petrolini è al momento ancora l’unicata per la vicenda dei duemorti trovatinel giardino di casa sua a Traversetolo, in provincia di Parma. Ma gli inquirenti continuano a raccogliere informazioni per accertare eventuali coinvolgimenti di. La 22enne – su cui pendono le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere – ha confessato di aver ucciso entrambi i bambini dopo averli partoriti – a distanza di un anno l’uno dall’altro – e ha sempre sostenuto di aver fatto tutto da sola, riuscendo a nascondere tutte e due le gravidanze a tutti, inclusi il suo fidanzato, i suoi famigliari e le sue amiche. Una versione che finora è stata ritenuta fondata dalla Procura di Parma. In questa fase, però, le indagini si stanno concentrando sul possibile ruolo dinella vicenda.