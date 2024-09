Napoli Buongiorno ha un conto aperto con la Juve | il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alessandro, sabato pomeriggio, sfiderà lantus con il, la squadra che lo aveva corteggiato a lungo la scorsa estate. Sabato pomeriggio, Alessandroscenderà in campo con ilper affrontare lantus, una squadra che lo aveva cercato con insistenza nella scorsa finestra di mercato estiva. Il difensore, però, ha scelto di restare fedele alle sue radici granata e di non tradire il suo passato nel Torino. Come riportato dal Corriere dello Sport,ha raccontato in conferenza stampa il suo rifiuto alla proposta dellantus, spiegando che la decisione era radicata in valori di riconoscenza e appartenenza. “Mi sembrava in primis di tradire me stesso,” ha detto, evidenziando il suo legame con il club granata, dove è cresciuto fin da bambino.