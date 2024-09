Lido di Camaiore | auto investe 7 persone morte 2 ragazze Agli arresti l’automobilista

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024)domiciliari per omicidio stradale la 44enne che ieri, alla guida di una Mercedes, ha travolto adi(Lucca) sette, tra cui duetedesche, in vacanza in Versilia, che sonosul colpo. Da quanto appreso la conducente dell’sarebbe risultata negativa ai test di alcol e droga a cui è stata sottoposta. La 44enne al volante, Katia Pereira Da Silva, è oradomiciliari con l’accusa di duplice omicidio stradale. “Vi sbate, non sono stata io, non è colpa mia“: sono state le prime parole della donna ai soccorritori. In tutto in ospedale sono state portate sei, tra loro la più grave in codice rosso al Cisanello di Pisa, le altre con ferite di varia gravità. Secondo quanto appreso sulla Mercedes viaggiava un’altra donna come passeggera che sarebbe rimasta ferita a sua volta.