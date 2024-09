Lavoro | rafforzate politiche occupazione autoimpiego e sicurezza nell' area sisma 2016

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Condividere azioni e interventi per promuovere l', l', ilautonomo e professionale e lae la salute sui luoghi dinei territori del cratere dei sismi dell'Appennino centrale dele del 2017. È quanto prevede il Protocollo d'intesa siglato dal Ministro dele dellesociali, Marina Calderone, e dal Commissario Straordinario al, Guido Castelli, presentato oggi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al Senato,a Sala Caduti di Nassirya. Il Ministro del, Marina Calderone: “Le misure che mettiamo in campo con questo Protocollo sono utili per le persone, per il Paese e per un territorio che è vastissimo. Il Ministero dele dellesociali mette così a disposizione molti strumenti che parlano di inclusione delle persone e connessione con un tessuto sociale da riparare.