La Finanza sequestra merce contraffatta al Crame

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un migliaio di accessori elettronici tra telecamere, cuffie wireless, walkie talkie e molto altro privi dei requisiti di conformità e sicurezza. E poi tanti prodotti contraffatti (in particolare adesivi, paracolpi e tappetini per auto) con segni distintivi di note case automobilistiche e motociclistiche tra cui Porsche, Alfa Romeo, Bmw, Fiat, Ducati e Honda. È lata dai finanzieri del comando provinciale di Bologna, durante la 46esima edizione della mostra scambio organizzata dal(Club romagnolo auto e moto d’epoca) che si è svolta lo scorso fine settimana in Autodromo.