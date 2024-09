La Fed taglia i tassi di 50 punti | svolta storica ma quali saranno le ripercussioni?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alla fine il taglio del costo del denaro è arrivato. Ed è stato consistente. Maxi taglio di 50ieri da parte della Fed. Ora bisogna vederele conseguenze sugli altri dati economici, cruciali anche per la campagna elettorale degli Stati Uniti. Dal 2020 che la Banca centrale americana, guidata dal Jerome Powell, procedeva con rialzi progressivi deidi interesse per combattere l’inflazione. Conpiù alti, infatti, diventa più costoso fare un mutuo per comprare una casa, o aprire un finanziamento per avviare una nuova azienda e fare investimenti: il risultato è che i prezzi si raffreddano, l’inflazione scende ma l’economia tende a rallentare. È la stessa partita che, in Europa, ha giocato la Bce di Christine Lagarde.