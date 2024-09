La Brianza del futuro | Questa provincia ha le carte in regola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Abbiamo confrontato ladi Monza econ altre realtà simili. Ne è emersa la fotografia di un territorio fortemente produttivo, con una performance di export estremamente positiva rispetto alle sue dimensioni molto piccole. Tutto ciò in un territorio complesso, con un mercato del lavoro fiorente e una disoccupazione molto bassa". Valeria Negri, direttrice del Centro Studi Territorio e Ambiente di Assolombarda, fissa un punto fermo. Dal secondo anno di lavoro sul Rapporto 2050, voluto da Assolombarda per affrontare il tema della sfida del cambiamento, emerge un dato netto: "Laè in una fase di transizione, ma la metamorfosi è chiara e mostra un percorso su cui è possibile lavorare".