Juan Lòpez l’ultimo martire ambientalista in Honduras ucciso fuori dalla chiesa Lo Stato sapeva che era in pericolo e non l’ha protetto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Un difensore dell’ambiente e dei diritti umani èassassinato: l’del rischio che correva e non ha fatto nulla per proteggerlo e tutelare la sua vita”. A parlare è Leonel George, del Comitato Municipale in difesa dei Beni Comuni di Tocoa, nella provincia di Colon, nel Paese centramericano. George ricorda cosìAntonio López, 46 anni,a colpi di pistola mentre si trovava sulla sua macchina e stava tornando a casa dopo esserein. Attivista, ferreo difensore dei diritti umani, operatore pastorale,era consigliere comunale eletto con Libertà e Rifondazione, il partito della presidente dell’, Xiomara Castro. Il suo assassinio è avvenuto pochi giorni dopo aver chiesto le dimissioni del sindaco di Tocoa, Adán Fúnez, accusato di legami con il traffico di droga.