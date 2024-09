Heretic | il secondo trailer dell’horror con Hugh Grant

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 19 settembre 2024) A24 ha finalmente diffuso ildi, uno degli horror più attesi di quest’ultima fase del 2024. Presentato all’inizio del mese di settembre, in occasione del Toronto International Film Festival (trovate qui i vincitori),ha già convinto la critica, e non aspetta altro che farlo anche col pubblico. A tal proposito, all’interno del, A24 ha rivelato che l’uscita è stata anticipata di una settimana, ovvero l’8 novembre 2024 invece del 15 novembre. Come noto dal nostro ultimo aggiornamento,racconta l’agghiacciante disavventura vissuta da una coppia di ragazze mormone in cerca di nuovi seguaci ma nella casa sbagliata. L’uomo che le accoglie, infatti, non è altro che un sadico che inizia un gioco mortale con le due ragazze.